Erst Verlobung, dann Meistertitel, jetzt Rücktritt: „Fühlt sich nach richtiger Entscheidung an“

Sebastian Holzmann blickt auf bewegte Zeiten zurück. Nach seinem Kreuzbandriss Anfang Dezember 2024 kämpfte er sich zurück und feierte im November 2025 in Levi sein Comeback im Ski-Zirkus. Während es sportlich nicht nach Wunsch lief, gab es beim Deutschen privat Grund zur Freude. Der Slalom-Spezialist verkündete zum Jahresende die Verlobung mit Freundin Sophie.

Nach einer mehr als durchwachsenen Saison durfte der 33-Jährige dann zum Abschluss bei den Deutschen Meisterschaften in der Axamer Lizum über den Sieg im Slalom jubeln. Nur einen Monat später zog Holzmann überraschend einen Schlussstrich unter seine sportliche Laufbahn.

„Danke Skirennsport. Das hier zu schreiben, ist schwer, aber es fühlt sich für mich nach der richtigen Entscheidung an. Ab sofort wird sich einiges ändern, Skifahren werde ich, solange es mein Körper zulässt, nur nicht mehr zwischen den Toren. Danke fürs Daumendrücken, anfeuern und mitfiebern! Ihr wart wunderbar“, schrieb der DSV-Athlet auf Instagram.

Die besten Wünsche für die Ski-Pension ließen nicht lange auf sich warten. So gratulierten etwa Emma Aicher oder Atle Lie McGrath dem Deutschen zu seiner Karriere. (TT.com)