Harte Verhandlungen
Ringen um das Budget: Warum es für die drei Koalitionsparteien um fast alles geht
Wo sind die Milliarden? Vizekanzler Andres Babler (SPÖ), Kanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ringen um die Eckpunkte des Budgets.
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Das Doppelbudget soll die politischen Leitlinien für die Jahre 2027 und 2028 vorgeben. Es reicht damit fast bis ans Ende der Legislaturperiode. Was jetzt nicht kommt, wird vor der nächsten Wahl kaum mehr stattfinden.