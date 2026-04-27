HLW Kufstein: SchülerInnen laufen gegen Gewalt an Frauen
Die HLW FW Kufstein organisiert erneut den „EVITA-Lauf“. Am Dienstag, 28. April, starten die Teilnehmenden um 17:30 Uhr. Der Spendenlauf unterstützt die Frauen- und Mädchenberatungsstelle EVITA im Kampf gegen Gewalt an Frauen.
Kufstein – Eine Projektgruppe der HLW FW Kufstein organisiert das sportliche Charity-Event. Die Klasse 3AHW leitet dieses Jahr die Vorbereitungen. Der Reinerlös geht direkt an die Frauen- und Mädchenberatungsstelle EVITA. Diese leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Gewalt an Frauen.
Die fünf Kilometer lange Rundstrecke bewältigen Läufer einzeln oder in Gruppen. Start ist um 17:30 Uhr, ein Warm-Up beginnt bereits um 17 Uhr. Dem größten teilnehmenden Team winkt ein Gastro-Gutschein für den Unterwirt im Wert von 200 Euro.
Viele Preise bei der Tombola
Eine Tombola lockt mit Gutscheinen und Tageskarten für die SkiWelt. Ebenso gewinnen Teilnehmende ein Drei-Monats-Abo für ein Fitnessstudio. Auch Kinokarten und weitere Preise sind dabei. Frische Brezen und Muffins warten auf die Läufer.
Anmeldungen nimmt die HLW Kufstein unter www.hlwkufstein.at entgegen. Kurzentschlossene melden sich direkt vor dem Start am Fischergries an. Am 28. April heißt es wieder: „Laufen gegen Gewalt an Frauen!“