HLW Kufstein: SchülerInnen laufen gegen Gewalt an Frauen

Die HLW FW Kufstein organisiert erneut den „EVITA-Lauf“. Am Dienstag, 28. April, starten die Teilnehmenden um 17:30 Uhr. Der Spendenlauf unterstützt die Frauen- und Mädchenberatungsstelle EVITA im Kampf gegen Gewalt an Frauen.

Kufstein – Eine Projektgruppe der HLW FW Kufstein organisiert das sportliche Charity-Event. Die Klasse 3AHW leitet dieses Jahr die Vorbereitungen. Der Reinerlös geht direkt an die Frauen- und Mädchenberatungsstelle EVITA. Diese leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Gewalt an Frauen.

Die fünf Kilometer lange Rundstrecke bewältigen Läufer einzeln oder in Gruppen. Start ist um 17:30 Uhr, ein Warm-Up beginnt bereits um 17 Uhr. Dem größten teilnehmenden Team winkt ein Gastro-Gutschein für den Unterwirt im Wert von 200 Euro.

Viele Preise bei der Tombola

Eine Tombola lockt mit Gutscheinen und Tageskarten für die SkiWelt. Ebenso gewinnen Teilnehmende ein Drei-Monats-Abo für ein Fitnessstudio. Auch Kinokarten und weitere Preise sind dabei. Frische Brezen und Muffins warten auf die Läufer.