Trump-Gala in Washington: Täter nutzte Sicherheitslücken

Besucher berichteten von laxen Kontrollen. 31-jähriger Täter verfasste ein rund 1000 Wörter umfassendes Manifest. Regierungsmitglieder werden darin als Ziele genannt.

Der Angriff auf das Gala-Dinner der Hauptstadtpresse im Hilton Hotel in Washington mit US-Präsident Donald Trump und vielen Regierungsvertretern hat Lücken im Sicherheitskonzept offenbart. Laut Washington Post stufte die Regierung das Event nicht mit der Sicherheitsstufe ein, die für ähnliche Versammlungen üblich ist. So seien nicht die vollen Ressourcen ausgeschöpft worden.

Neben Trump waren bei der Veranstaltung auch seine Vize JD Vance, Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Peter Hegseth und viele weitere Regierungsvertreter im Raum. „Ich kann kaum glauben, wie lax die Sicherheitsvorkehrungen beim White House Correspondents’ Dinner waren“, schrieb MAGA-Aktivistin Kari Lake auf X. Es habe „praktisch keine Sicherheit“ gegeben.

Der Täter, laut Medienberichten ein 31 Jahre alter Mann aus Kalifornien, stürmte bei dem Gala-Dinner am Samstagabend (Ortszeit) schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten des Secret Service, ehe er von Beamten gestoppt wurde. Der Verdächtige selbst soll sich in einem Manifest über die lockeren Standards gewundert haben. Tatsächlich mussten Gäste erst unmittelbar vor dem Ballsaal durch eine Sicherheitsschleuse und nicht schon beim Eintritt in das Hotel.

„Freundlicher Bundes-Attentäter“

Der Angreifer sollte am Montag in Washington vor einem Haftrichter erscheinen. Der 31-Jährige hat als Nachhilfelehrer sowie Spieleentwickler gearbeitet. Ein früherer Schüler beschrieb ihn in der New York Times als „völlig durchschnittlich“. Laut CNN hat der Mann die Tatwaffen legal in Kalifornien erworben, darunter eine Pistole und eine Schrotflinte.