„Die nackte Kanone“ sorgt für beste Unterhaltung beim Open-Air-Kino in Reutte

Am 8. Mai verwandelt sich der Platz vor dem Jugendzentrum Smile in Reutte in ein Open-Air-Kino. Ab 21 Uhr startet der Filmabend unter freiem Himmel.

Reutte – Gemeinsam lachen, den Abend genießen und einfach mal abschalten – genau darum geht es bei dem besonderen Kinoerlebnis am 8. Mai ab 21 Uhr beim Jugendzentrum Smile.

Gezeigt wird die Komödie „Die nackte Kanone – Das Gesetz war noch nie so breit aufgestellt“ (2025). Für das passende Kino-Gefühl ist ebenfalls gesorgt: Snacks und Getränke stehen bereit. Der Eintritt ist frei, sodass wirklich alle dabei sein können.

Bei schlechtem Wetter weicht die Veranstaltung in die Sporthalle Reutte aus. Alle Filmfans sind eingeladen, das kostenlose Angebot zu nutzen.