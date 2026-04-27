Freier Eintritt

„Die nackte Kanone“ sorgt für beste Unterhaltung beim Open-Air-Kino in Reutte

Die Neuauflage von „Die nackte Kanone“ (2025) mit Liam Neeson und Pamela Anderson steht in Sachen Gag-Dichte dem Original in nichts nach.
© Paramount
Simone Tschol

Von Simone Tschol

Am 8. Mai verwandelt sich der Platz vor dem Jugendzentrum Smile in Reutte in ein Open-Air-Kino. Ab 21 Uhr startet der Filmabend unter freiem Himmel.

Reutte – Gemeinsam lachen, den Abend genießen und einfach mal abschalten – genau darum geht es bei dem besonderen Kinoerlebnis am 8. Mai ab 21 Uhr beim Jugendzentrum Smile.

Gezeigt wird die Komödie „Die nackte Kanone – Das Gesetz war noch nie so breit aufgestellt“ (2025). Für das passende Kino-Gefühl ist ebenfalls gesorgt: Snacks und Getränke stehen bereit. Der Eintritt ist frei, sodass wirklich alle dabei sein können.

Bei schlechtem Wetter weicht die Veranstaltung in die Sporthalle Reutte aus. Alle Filmfans sind eingeladen, das kostenlose Angebot zu nutzen.

Die Idee für das Open-Air-Kino stammt vom Projekt „#JEM Talk – Jugend entscheidet mit“ und wird über das Angebot „CineMobil“ des Landes Tirol realisiert.

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

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