Bei Arbeiten an Maschine

Flüssigkeit mit Hochdruck ausgetreten: 37-Jähriger bei Arbeitsunfall in Kaltenbach verletzt

Kaltenbach – Montagvormittags kam es in einer Firma in Kaltenbach zu einem Arbeitsunfall. Ein 37-jähriger Mann war gegen 10.40 Uhr damit beschäftigt, eine Maschine einzustellen, als ihm möglicherweise aufgrund einer Fehlbedienung eine Flüssigkeit mit hohem Druck ins Gesicht gespritzt wurde.

Dabei wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)

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