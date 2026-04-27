Flüssigkeit mit Hochdruck ausgetreten: 37-Jähriger bei Arbeitsunfall in Kaltenbach verletzt

Kaltenbach – Montagvormittags kam es in einer Firma in Kaltenbach zu einem Arbeitsunfall. Ein 37-jähriger Mann war gegen 10.40 Uhr damit beschäftigt, eine Maschine einzustellen, als ihm möglicherweise aufgrund einer Fehlbedienung eine Flüssigkeit mit hohem Druck ins Gesicht gespritzt wurde.