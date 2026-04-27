Wenn in China ein Reissack umfällt, dann brechen in Europa die Dämme

Wer noch Zweifel an der Bedeutung der chinesischen Autoindustrie hat, dem sei der Besuch der Auto China 2026 in der Hauptstadt Beijing angeraten. Die Dominanz neuer Marken ist erdrückend, die Rolle der bekannten europäischen, japanischen und koreanischen sowie US-amerikanischen Autohersteller verkommt zu einer Statisten-ähnlichen.