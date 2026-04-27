Angespannte Beziehungen: König Charles in heikler Mission im Weißen Haus

Inmitten heftiger Verstimmungen zwischen den USA und Großbritannien und im Schatten des Angriffs auf die Trump-Gala in Washington reiste der britische König Charles III. zu einem Staatsbesuch in die USA.

Washington – Unter dem Eindruck der Schüsse beim Korrespondentendinner in Washington ist der britische König Charles III. am Montag zum Staatsbesuch in die USA aufgebrochen. US-Präsident Donald Trump wollte den 77-jährigen Monarchen und dessen Frau, Königin Camilla (78), am Nachmittag (Ortszeit) zum Tee empfangen. Anlass des Besuches ist der 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung im Sommer. Nach dem Schusswechsel in einem Washingtoner Hotel wurden die Reisepläne in letzter Minute noch einmal überprüft.

Großbritanniens Premier Keir Starmer hofft, dass der König die zuletzt angespannten Beziehungen zwischen den beiden Verbündeten aufbessern kann. Trump hatte Starmer zuletzt wiederholt wegen fehlender Unterstützung im Iran-Krieg kritisiert. Andererseits gilt der US-Präsident als Verehrer der britischen Royals. Und Charles als gewandter Diplomat. „Er ist ein großartiger Mensch“, sagte Trump im Vorfeld dem Sender Fox News. „Wir freuen uns darauf. Er ist eine wirklich fantastische Person und ein herausragender Repräsentant.“ Der britische König sei „seit langer Zeit“ ein Freund von ihm, sagte Trump.

Rede vor dem Kongress