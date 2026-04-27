Tuning-Szene im Visier

Rasen, Driften, Posieren: Junge Lenker sorgen in Telfs und Innsbruck für blanke Nerven

Tagsüber herrscht rund um die Telfer Schulen vor dem Sportzentrum immer viel Betrieb. Abends nutzen einzelne Autolenker die breite Spur der Busumkehrschleife auch als Rennstrecke.
© Renate Perktold
Renate Perktold

Von Renate Perktold

Nachts geht vor dem Sportzentrum in Telfs der Lärmpegel hoch: Geplagte Anrainer erzählen von Rasern und Anhängern der Tuning-Szene, die auf der Bus-Umkehrschleife lautstark unterwegs sind. Die Polizei reagiert mit verstärkten Kontrollen. Auch in Innsbruck hat die Exekutive die Szene im Blick.

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