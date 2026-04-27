Rasen, Driften, Posieren: Junge Lenker sorgen in Telfs und Innsbruck für blanke Nerven

Nachts geht vor dem Sportzentrum in Telfs der Lärmpegel hoch: Geplagte Anrainer erzählen von Rasern und Anhängern der Tuning-Szene, die auf der Bus-Umkehrschleife lautstark unterwegs sind. Die Polizei reagiert mit verstärkten Kontrollen. Auch in Innsbruck hat die Exekutive die Szene im Blick.