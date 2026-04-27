Schwerer Forstunfall in Vorderthiersee: 65-Jähriger von Baumstamm getroffen

Vorderthiersee – Bei Holzarbeiten in einem Waldstück in Vorderthiersee hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 65-jähriger Mann wurde dabei von einem Baumstamm am Kopf getroffen und musste mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Der Mann war gegen 13:50 Uhr gemeinsam mit einem 62-jährigen Kollegen damit beschäftigt, gefällte Baumstämme mittels einer Seilwinde aus dem Wald zu ziehen. Aus noch ungeklärter Ursache verkeilte sich dabei ein Stamm, löste sich ruckartig und wurde gegen den Kopf des 65-jährigen Österreichers geschleudert.