Trump skeptisch zu neuen Friedensvorschlägen des Iran

US-Präsident Donald Trump sieht Teherans jüngsten Vorschlag für ein Ende des Iran-Kriegs übereinstimmenden Medienberichten zufolge skeptisch. Er habe den Vorschlag zwar nicht direkt abgelehnt, aber er hege Zweifel an der Aufrichtigkeit der iranischen Führung, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider. Die "New York Times" berichtete ebenfalls, Trump sei mit dem Vorschlag nicht zufrieden. Der Iran verwahrte sich indes gegen ein Diktat der USA.

Der jüngste Entwurf sieht Medienberichten zufolge eine Öffnung der Straße von Hormuz und ein Ende des Kriegs vor - über das umstrittene iranische Atomprogramm soll dann erst im Anschluss verhandelt werden. Der Iran blockiert weiterhin den internationalen Schiffsverkehr in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz. Die Meerenge ist unter anderem für den Transport von Öl und Gas aus den Staaten des Persischen Golfs von entscheidender Bedeutung für die Weltwirtschaft. Die USA haben ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran verhängt, um die Führung in Teheran von den Einnahmen aus dem Ölexport abzuschneiden.

Aktuell gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe. Aber die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts sind ins Stocken geraten. Am Wochenende sagte Trump eine angekündigte Reise seiner Unterhändler nach Pakistan kurzfristig ab. Die Regierung in Islamabad vermittelt zwischen den Konfliktparteien.

Die USA fordern vom Iran unter anderem die Herausgabe von hoch angereichertem Uran und den Verzicht auf eine Atombombe. Die Führung in Teheran dementiert Pläne zum Bau von Atomwaffen, besteht aber auf ihrem Recht auf ein ziviles Nuklearprogramm, inklusive des Rechts zur Anreicherung von Uran.

Die USA sind nach Darstellung des Iran nicht mehr in der Lage, ihre Politik anderen Ländern zu "diktieren". Washington müsse akzeptieren, dass es seine "illegalen und irrationalen Forderungen aufzugeben" habe, sagte der Sprecher des iranischen Verteidigungsministeriums, Reza Talaei-Nik, am Dienstag einem Bericht des staatlichen Fernsehens zufolge, nachdem Teheran Washington zuvor den neuen Vorschlag zur Aufhebung der Blockade der Seestraße von Hormuz zukommen lassen.

Talaei-Nik äußerte sich kurz vor einem Treffen der Verteidigungsminister der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). Er fügte an, der Iran sei bereit, "seine Fähigkeiten in der militärischen Verteidigung mit unabhängigen Ländern zu teilen", insbesondere mit Mitgliedstaaten der SOZ. Der SOZ gehören China, Belarus, Indien, der Iran, Pakistan, Russland sowie vier zentralasiatische Staaten an. Weitere 16 Länder sind als Beobachter oder "Dialogpartner" angegliedert. China und Russland nutzen die Organisation, um ihre Beziehungen zu zentralasiatischen Staaten zu stärken. Ihr Ziel ist es, ein Gegengewicht zu Zusammenschlüssen westlicher Staaten wie der NATO zu etablieren.

US-Medienberichten zufolge will der Iran die Blockade der strategisch wichtigen Meerenge aufheben, sofern auch die USA ihre Blockade der iranischen Häfen beenden. Erst danach soll über weitere Punkte wie das iranische Atomprogramm verhandelt werden.