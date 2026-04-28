Nächste Woche beginnt die Zentralmatura

Bei der schriftlichen Zentralmatura an den AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) wird es nächste Woche ernst: Gestartet wird am Dienstag (5. Mai) mit Deutsch, rund 41.400 Aufgabenhefte wurden dafür heuer bestellt. Am 7. Mai steht mit Englisch die nächste Disziplin mit besonders vielen Prüflingen an, am 11. Mai folgt mit (Angewandter) Mathematik das Fach mit der höchsten Fünferquote. Für die meisten ist danach die schriftliche Reifeprüfung erledigt.

Für deutlich weniger Kandidatinnen und Kandidaten stehen in der ersten Prüfungswoche außerdem die Klausuren in Latein (6. Mai) und Französisch (8. Mai) am Programm. In der zweiten Woche folgen auf Mathe noch Spanisch bzw. die Unterrichtssprachen Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch (12. Mai) und Italienisch (13. Mai). Den Abschluss macht am Tag nach Christi Himmelfahrt dann Griechisch (15. Mai).

Dazu kommen für die Maturantinnen und Maturanten noch jene Klausuren, die nicht zentral abgefragt werden - etwa Biologie, Physik oder Darstellende Geometrie bzw. die fachtheoretischen Fächer an BHS. Sie werden in der Regel knapp vor den ersten Zentralmatura-Tag gelegt oder auf Tage, an denen an der konkreten Schule keine Zentralmatura ansteht (z.B. der Minderheitensprachen-Tag).

Das einzige Fach, in dem die Klausuren für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler einheitlich sind, ist Deutsch. In allen anderen Gegenständen gibt es Unterschiede je nach Schultyp oder bei Fremdsprachen nach Anzahl der unterrichteten Jahre. Auch die Fächer, die verpflichtend zu wählen sind, sind nicht überall gleich.

An den AHS müssen in Deutsch und Mathematik alle Kandidatinnen und Kandidaten antreten. An den BHS kann man sich an den Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) den schriftlichen Antritt in Deutsch ersparen, wenn man in dem Fach mündlich maturiert. An den anderen BHS-Formen (Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, Handelsakademie, Humanberufliche BHS) gibt es diese Möglichkeit bei der Angewandten Mathematik.

Wie viele Schülerinnen und Schüler bei der heurigen Zentralmatura tatsächlich antreten, kann im Vorhinein nicht gesagt werden. Für Deutsch, wo es insgesamt die meisten Antritte gibt, hat das Bildungsministerium diesmal jedenfalls 19.900 Aufgabenhefte für die AHS und 21.500 für die BHS bestellt. In Mathe waren es insgesamt 40.700, in Englisch knapp 25.500. In den anderen Fremdsprachen werden deutlich weniger Prüflinge erwartet. In Latein wurden etwa nur rund 2.100 Aufgabenhefte bestellt, in Französisch knapp 1.600 und in Altgriechisch gerade einmal 27.

Bei der Beurteilung gilt weiterhin die in der Coronapandemie 2020 eingeführte Regelung, dass die Zeugnisnote der letzten Klasse in die Maturanote eingerechnet wird. Steht man genau zwischen zwei Noten, "sticht" die Klausurnote. Wer ein Befriedigend oder eine bessere Note im Jahreszeugnis hatte, ist damit vorm Durchfallen weitgehend geschützt. Nur wenn man weniger als 30 Prozent der möglichen Punkte erreicht, setzt es unabhängig von der Jahresnote automatisch einen Fünfer. Ausgebessert werden kann dieser bei einer mündlichen Kompensationsprüfung am 2. und 3. Juni.