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Kommentar
Die wichtigste Weichenstellung der Koalition
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
ÖVP, SPÖ und NEOS ringen um das Budget für 2027 und 2028 und damit um die Leitlinien fast bis zum Ende ihrer Regierungsarbeit. Das schafft Klarheit, hat aber Kehrseiten.
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