Kinder laufen für Kinder: Ein bewegendes Event in der Reuttener Tränkesiedlung

Mit strahlenden Gesichtern legten sich Kindergartenkinder aus Reutte kürzlich für einen guten Zweck ins Zeug. Ihr Ziel: das Projekt „Rollende Engel“ unterstützen, das schwerkranken Kindern letzte Wünsche erfüllt.

Reutte – Ein Zeichen der Solidarität setzen 80 Kinder des Kindergartens Prof.-Dengl-Straße. Unter dem Motto „Kinder laufen für Kinder“ widmeten sie ihre ganze Energie einem besonderen Zweck: Aufmerksamkeit für das Projekt „Rollende Engel“ zu schaffen, das schwerkranken Kindern letzte Wünsche erfüllt.

Pünktlich um 10 Uhr fiel der Startschuss, und die kleinen Sportler liefen eine Stunde lang voller Begeisterung um den Spielplatz in der Tränkesiedlung. Durch die Unterstützung der Sparkasse Reutte standen Verpflegungsstationen mit Obst, Reiswaffeln und Wasser bereit, sodass die Kinder ihre Kräfte immer wieder auffrischen konnten. Die Ergebnisse waren überwältigend: Gemeinsam schafften die jungen Läuferinnen und Läufer unglaubliche 1283 Runden.

Unglaubliche 1283 Runden liefen die Kinder in nur einer Stunde. © Dietel

Nach der sportlichen Höchstleistung wurden sie für ihren Einsatz belohnt. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde und eine kleine Überraschung. „Wir sind so stolz auf unsere motivierten Kinder“, zeigte sich das Betreuer-Team des Kindergartens begeistert.

Das Projekt „Rollende Engel“, das ausschließlich durch Spenden und ehrenamtliche Arbeit getragen wird, ist auf Unterstützung angewiesen, um weiterhin Herzenswünsche schwerkranker Kinder erfüllen zu können. Jede Hilfe zählt.