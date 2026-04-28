Einzigartiger Zugang: Wie ein Theaterstück Kinder ans Thema Pflege heranführt

Berührungsängste abzubauen und das Berufsfeld Pflege bereits Volksschulkindern auf positive Art zu vermitteln: Das ist das Ziel einer außergewöhnlichen Kooperation zwischen dem Sozialsprengel und der Polytechnischen Schule Telfs. Schon die ersten Reaktionen zeigen: Mit dem „Pflegetheater“ hat man einen Nerv getroffen.