Pilotprojekt im Raum Telfs

Einzigartiger Zugang: Wie ein Theaterstück Kinder ans Thema Pflege heranführt

Lehrer Stefan Wirtenberger steht in der Rolle als Pfleger auf der Bühne – die „KlientInnen“ sind allesamt Handpuppen, die von Schülerinnen der PTS Telfs mit Leben erfüllt werden.
© PTS Telfs
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Berührungsängste abzubauen und das Berufsfeld Pflege bereits Volksschulkindern auf positive Art zu vermitteln: Das ist das Ziel einer außergewöhnlichen Kooperation zwischen dem Sozialsprengel und der Polytechnischen Schule Telfs. Schon die ersten Reaktionen zeigen: Mit dem „Pflegetheater“ hat man einen Nerv getroffen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143