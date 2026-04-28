Rückschlag für Tiroler ÖSV-Youngster: Saison endete auf dem OP-Tisch

Vor knapp drei Wochen strahlte Matteo Haas noch bei den Österreichischen Ski-Meisterschaften vom Super-G-Podest. Der Zillertaler musste sich auf der Reiteralm als Zweiter lediglich Top-Star Marco Schwarz um 0,12 Sekunden geschlagen geben.

Doch was kaum einer wusste: Der 21-Jährige quälte sich mit Beschwerden durch den ganzen Winter. „Die Saison 2025/26 endet doch mit einem Rückschlag. Nach anhaltenden Rückschmerzen seit Beginn der Saison haben die Untersuchungen im Krankenhaus ergeben, dass der Ursprung des Problems in der Hüfte liegt. Ein ausgeprägtes Hüftimpingement wurde festgestellt und erfolgreich operiert“, erklärte Haas auf Instagram.