Wolf im Ortsgebiet gesichtet: Wie man sich bei einer Begegnung richtig verhält

Am Montag ist einer Kirchbergerin mitten im Dorf einem Wolf begegnet. Passiert ist nichts, das Tier sei „völlig eingeschüchtert“ gewesen. Sichtungen in Tirol sind selten – aber eben nicht ausgeschlossen. Wie man sich richtig verhält, wenn doch ein Tier vor einem auftaucht.

Innsbruck – Dass Wölfe durch Tirol streifen, ist nicht neu. Regelmäßig gibt es Berichte von gerissenen Schafen oder Kälbern auf Almen vom Ober- bis ins Unterland und auch in Osttirol. Nun sorgen Bilder und Schilderungen einer Bewohnerin von Kirchberg für Aufregung. Die Frau lebt im Ortsteil Klausen und ist einem Tier begegnet, hatte aber keine Angst davor, weil er, wie sie sagt, „völlig eingeschüchtert war.“ Was tut man, wenn plötzlich ein Wolf im eigenen Garten auftaucht oder beim Spaziergang gegenübersteht?