Stark alkoholisierter Autolenker raste mit 175 km/h durchs Zillertal

Gemeingefährlich war am Montagabend ein 48-jähriger Autolenker auf der Zillertalstraße unterwegs. Gegen 21 Uhr raste der Mann mit enormer Geschwindigkeit taleinwärts und überholte mehrere Fahrzeuge trotz Überholverbot. Laut Polizei war der Lenker bei erlaubten 100 km/h mit bis zu 175 km/h unterwegs. Eine Zivilstreife konnte ihn aus dem Verkehr ziehen.