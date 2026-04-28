ARBÖ schärfte Verkehrssinn von Schülerinnen und Schülern in Stumm

Der ARBÖ vermittelte in der Mittelschule Stumm wichtige Verkehrsregeln. Schüler der ersten und vierten Klassen lernten in praxisnahen Workshops, Gefahren im Straßenverkehr frühzeitig zu erkennen. Ziel ist es, das Risikobewusstsein zu stärken und ein sicheres Verhalten zu fördern.

Verkehrserziehung ist ein wichtiger Baustein für mehr Sicherheit. Besonders Kinder und Jugendliche profitieren davon. ARBÖ-Experten vermitteln in Workshops, wie Schüler Gefahren erkennen und richtig reagieren. Das Land Tirol ermöglichte das Programm kostenlos für die Mittelschule Stumm.

Der Workshop „Sicher unterwegs im Straßenverkehr“ richtete sich an die ersten Klassen. Er vermittelte das korrekte Verhalten an Haltestellen. Auch den sicheren Umgang mit Fahrrad, Tretroller und E-Scooter behandelte er. Die Bedeutung des Sicherheitsgurts wurde interaktiv behandelt. Spielerische Aufgaben und Videoanalysen stärkten das Risikobewusstsein der Schüler.

Sicher mit dem Moped unterwegs

Die vierten Klassen nahmen am Workshop „Bevor ein Unfall passiert“ teil. Er ist auf Jugendliche vor dem Mopedführerschein ausgerichtet. Schwerpunkte waren Risiken durch Ablenkung, überhöhte Geschwindigkeit und Suchtmittel. Praxisstationen wie Reaktionsübungen und ein Rauschbrillen-Parcours zeigten die Folgen eingeschränkter Wahrnehmung deutlich auf.

Auch der Blick durch die Rauschbrille gehörte zum Programm. © Picasa

„Wenn junge Menschen früh lernen, Gefahren zu erkennen und verantwortungsvoll unterwegs zu sein, schaffen wir die Grundlage für mehr Sicherheit – ein Leben lang“, betont ARBÖ-Projektleiter Philipp Riccabona.