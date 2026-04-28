Tausende Drohnen über Schönbrunn stimmten auf den ESC ein

Wien – Am Himmel über Schloss Schönbrunn glänzten am Montagabend keine Sterne, sondern die Stars des ESC: 3000 Drohnen malten zum Warm-up für den Song Contest Mitte Mai monumentale Symbolbilder der drei heimischen Bewerbgewinner Udo Jürgens, Conchita und JJ in den Nachthimmel. Imperiale Ehren für den ESC-Adel über der einstigen Habsburger Residenz.

Magische Einstimmung auf den ESC. Fotos: APA open_in_full © GEORG HOCHMUTH © MAX SLOVENCIK © MAX SLOVENCIK © GEORG HOCHMUTH © MAX SLOVENCIK

Udos berühmtes Klavier, eine Conchita mit Flügeln und JJs ikonisches Schiffchen flirrten für eine Viertelstunde im Lichttanz über dem Schloss. Neben den drei rot-weiß-roten Song-Contest-Siegern flirrten vermeintlich federleicht auch weitere Symbole wie die ESC-Trophäe oder das Bewerbsmotto "United by Music" in der Dunkelheit.

Video | Drohnenreigen über Schönbrunn

Ex aequo mit einem Event im Vatikan im Vorjahr stellte der Abend in Schönbrunn laut dem verantwortlichen Unternehmen Cyberdrone die größte Drohnenshow Europas dar. Musikalisch begleitet wurde der Lichterreigen durch Klänge von Dorothee Freiberger, die neben den ESC-Gewinnersongs auch die von ihr komponierte Titelmusik des Wiener Eurovision Song Contests 2026 samt Zauberflöten-Anklängen präsentierte.