ÖVP fordert Fairness von FPÖ
Grundsatzurteil: Gericht stuft mit KI verfälschte Fotos als ungerechtfertigte „Deepfakes“ ein
Das Urteil des Oberlandesgerichts Wien zur Causa Sebastian Bohrn Mena, dürften wohl auch FPÖ-Parteimanager Patrick Haslwanter und Parteiobmann Markus Abwerzger genau studieren.
© Rita Falk
In einem Grundsatzurteil hat jetzt das Oberlandesgericht Wien mit Künstlicher Intelligenz (KI) manipulierte Fotos als „Deepfakes“ eingestuft und klare rechtliche Verstöße darin erkannt. In Tirol sorgte bekanntlich die FPÖ mit manipulierten Fotos von LH Anton Mattle für Aufregung.