Die „Lange Nacht der Chöre“ macht die Lienzer Innenstadt zur Bühne

Am Mittwoch, den 13. Mai, verwandelt sich das Herz von Osttirol in ein riesiges Open-Air-Konzerthaus. 24 Chöre sorgen für ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse.

Lienz – Wenn am Abend des 13. Mai (das ist der Tag vor Christi Himmelfahrt) die ersten Akkorde durch die Lienzer Gassen wehen, findet ein Großereignis seinen Höhepunkt, das seit Herbst 2025 mit viel Herzblut vorbereitet wurde. Die „Lange Nacht der Chöre“, eine österreichweite Initiative, rückt dieses Jahr den Bezirk Osttirol ins Rampenlicht.

Hinter den Kulissen ziehen Bezirkschorleiter Alois Wendlinger, Gerhard Wallensteiner und das gesamte Bezirksteam die Fäden. Gemeinsam mit dem Chorverband Tirol haben sie ein Programm auf die Beine gestellt, das beeindruckt:

600 Sänger:innen aus Nord-, Süd- und Osttirol reisen an.

24 Chöre präsentieren ihre Vielfalt an fünf Plätzen in der Lienzer Innenstadt.

Zwei Auftritte pro Chor garantieren, dass das Publikum beim Flanieren keinen Programmpunkt verpasst.

Das Event ist Teil einer bundesweiten Aktion, die eine „Klangbrücke“ quer durch Österreich schlägt. Landesobmann Martin Waldauf zeigt sich bereits im Vorfeld begeistert und erwartet neben zahlreichen Ehrengästen vor allem eine Atmosphäre der Begegnung: „Es geht um Eindrücke, um Lieder und um das Knüpfen neuer Netzwerke zwischen den Chorgemeinschaften.“

© Chorverband Tirol

Ein Event dieser Größenordnung benötigt Rückendeckung. Diese erfährt das Organisationsteam durch die Stadt Lienz unter Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, sowie durch zahlreiche Sponsoren. Auch für das leibliche Wohl der aktiven Teilnehmer:innen ist bestens gesorgt, damit die Stimmen bis zum Finale um 22.30 Uhr kräftig bleiben.

Die „Lange Nacht der Chöre“ ist ein offenes Fest für alle. Zwischen 19 und 22.30 Uhr sind Musikliebhaber und neugierige Passanten eingeladen, die Stadt flanierend zu erkunden.

Eckdaten zum Event: