„Macht krank“
Mehr als die Hälfte der Tiroler leidet unter Lärm: Straßenverkehr ist die größte Belastung
Lärm belastet auch in den Städten: Niedrigere Tempolimits reduzieren laut VCÖ hörbar die Lärmbelastung. Tempo 30 statt 50 nimmt das menschliche Ohr in etwa so wahr wie die Halbierung der Verkehrsmenge.
© Leonie Haas
56,8 Prozent der Bevölkerung in Tirol fühlt sich im Wohnbereich durch Lärm belastet, wie Daten der Statistik Austria zum Tag des Lärms zeigen. Der mit Abstand größte Lärmerreger ist der Straßenverkehr.