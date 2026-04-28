Kunst- und Spendenaktion soll Lienzer Michaelskirche vor dem Verfall retten

Die St. Michaelskirche im Lienzer Rindermarkt muss aufwendig saniert werden. Ein Fest am 20. Juni 2026 bildet den Auftakt zur Spendenaktion. Auch eine Kunstausstellung soll Geld für die Renovierung einbringen. Das historische Gotteshaus wird ab 2029 zusätzlich als Raum für Kunst und Kultur dienen.

Lienz – In Lienz hat sich zu Jahresbeginn 2026 das „Komitee St. Michaelskirche Lienz“ mit Dekan Franz Troyer und Helmut Krieghofer gebildet. Ziel des ehrenamtlich agierenden Komitees ist es, die St. Michaelskirche am Rindermarkt durch finanzielle Spenden zu unterstützen. In den letzten Jahren wurden Dach und Fassade der Kirche baufällig. Eine Renovierung ist daher unausweichlich.

Das Gotteshaus zählt zu den großen Kunstschätzen der Stadt Lienz und ist das Zentrum des Stadtteils Rindermarkts. Die dem Erzengel Michael geweihte Kirche wird urkundlich erstmals 1308 erwähnt. Das Adelsgeschlecht der Herren von Graben nahm sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts des Gotteshauses in bäuerlicher Umgebung an und prägte die Umgebung mit der Stiftung eines Benefiziums.

Die St. Michaelskirche in Lienz muss dringend saniert werden. © Pfarre St. Andrä

Dekan Franz Troyer: „Nach ersten Schätzungen werden für die Renovierung zwischen 750.000 und 800.000 Euro erforderlich sein. Die Gespräche mit Bundesdenkmalamt, Diözese Innsbruck und Landesgedächtnisstiftung sind im Gang. Im Laufe des Jahres 2026 sind bereits erste Maßnahmen geplant. Die St. Michaelskirche soll nach Fertigstellung der Renovierungsarbeiten voraussichtlich im Jahr 2029 nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als zusätzlicher Raum für Kunst und Kultur der Stadt Lienz zur Verfügung stehen.“

Erstes Rindermarkt-Fest zum Spendensammeln

Ein Projekt dieser Größenordnung ist ohne Spenden der Bevölkerung schwer umzusetzen. Aus diesem Anlass wurde das „Komitee St.Michaelskirche Lienz“ gegründet. Helmut Krieghofer, Mitglied des Komitees: „Wir bitten um die finanzielle Mithilfe der Menschen aus Lienz und darüber hinaus. Als Auftakt für die Renovierungsarbeiten der St. Michaelskirche organisieren wir am Samstag, 20. Juni 2026 das Rindermarktfest. Freiwillige Spenden kommen dem Projekt zugute.“

Viele Künstlerinnen und Künstler haben sich bereit erklärt, die Renovierung mit Werkbeiträgen zu unterstützen. Die Kunstwerke werden am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 19 Uhr, im Kunstraum Leibl neben der St. Michaelskirche erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und können dort zugunsten der Kirche erstanden werden.

Einnahmen aus Kunstverkauf

Mit dabei sind unter anderem Werke von Franz Walchegger, Oswald Kollreider, Otmar Eder, Fritz Ruprechter, Lois Salcher, Peter Niedertscheider, Ilona Rainer-Pranter, Michael Hedwig, Hannelore Nenning, Michael Unterluggauer oder Leonard Lorenz. Als Kuratorin konnte die Lienzer Kunsthistorikerin Eleonora Bliem-Scolari gewonnen werden.

Mit 1. April 2026 wurde ein Konto für das steuerbegünstigte Spenden für die St. Michaelskirche Lienz über das Bundesdenkmalamt eingerichtet: AT07 0100 0000 0503 1050, Verwendungszweck: A573 oder Spenden unter dem Kennwort „Renovierung St. Michaelskirche Lienz“ AT54 4073 0110 1301 0996.