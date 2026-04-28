Positive Bilanz 2025: Eltern-Kind-Zentrum Lienz beschäftigt 40 MitarbeiterInnen

Das Zentrum verfolgt das Ziel, junge Familien durch leistbare Angebote, individuelle Unterstützung und qualitätsvolle Kinderbetreuung zu begleiten und zu entlasten. Im Mittelpunkt stehen dabei die Stärkung der frühen Eltern-Kind-Beziehung und die Elternbildung.

Lienz – Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat sich das Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ) als eine der zentralen Anlaufstellen für Familien in Osttirol etabliert. Das Angebot des EKiZ reicht von Geburtsvorbereitungskursen über Baby- und Kleinkinderschwimmen im Dolomitenbad Lienz bis hin zu unterschiedlichen Eltern-Kind- und Spielgruppen. Bei einer Jahresfrequenz von 10.958 Kontakten, nimmt dieser Bereich gut ein Drittel der Gesamtfrequenz ein.

Mit einer Jahresfrequenz von 30.196 Besuchen nutzten durchschnittlich rund 129 Kinder und Erwachsene pro Öffnungstag das vielfältige Angebot am Standort am Rechten Iselweg 5 in Lienz. Rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Pädagogik, Soziales, Medizin und Verwaltung gewährleisten gemeinsam mit externen Kursleiterinnen, PraktikantInnen und ehrenamtlichen HelferInnen ein umfassendes Betreuungs- und Beratungsangebot.

Zehn Tagesmütter, ein Tagesvater

Insgesamt wurden im vergangenen Vereinsjahr 43.043,98 Betreuungsstunden geleistet. 32 Kinder besuchten die Einrichtungen „Spatzennest“, sowie den „Kindergarten für Alle“. Darüber hinaus zählt das EKiZ Lienz zu den größten Tagesbetreuungsorganisationen Tirols. Mit 39.826,48 Betreuungsstunden wurden 122 Tageskinder im Alter von 0 bis 16 Jahren aus 20 Tiroler und zwei Kärntner Gemeinden betreut. Dafür standen 10 Tagesmütter sowie ein Tagesvater in mehreren Osttiroler Gemeinden im Einsatz.

Budgets von mehr als einer Million Euro

Das Weiterbestehen des Vereins in seiner derzeitigen Form ist aufgrund der allgemeinen finanziellen Lage nur mit Unterstützung der Gemeinden möglich. Kassier Gerald Madritsch berichtete, dass die Budgetsummen der letzten Jahre jeweils deutlich über einer Million Euro lagen. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch Förderungen des Landes Tirol, der Stadtgemeinde Lienz und des Bundes. Rund ein Drittel der Einnahmen wird durch Eigenmittel wie Eltern- und Mitgliedsbeiträge, Sponsoring, Patenschaften und Spenden aufgebracht.

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