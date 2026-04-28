Rücktritt oder weiterfahren? ÖSV-Star Hütter hat ihre Entscheidung getroffen

Bei den Winterspielen in Cortina konnte sich Cornelia Hütter ihren großen Traum von einer Olympia-Medaille erfüllen. Die Steirerin raste im Super-G zu Bronze.

Ob das der glorreiche Abschluss ihrer erfolgreichen Karriere ist, konnte die 33-Jährige in den Wochen nach dem Saisonhöhepunkt nicht beantworten. „Es ist mir wichtig, dass eine gewisse Ruhe im Team ist. Und es Personen im Hintergrund gibt, die das so gut managen, dass wir uns eigentlich nur aufs Runterfahren konzentrieren müssen“, betonte die Speed-Spezialistin am Saisonende und setzte sich dabei eine Deadline bis Mai.

Jetzt scheint der ÖSV-Star für sich entschieden zu haben, wie es weitergeht. Für kommenden Montag hat Hütter zu einer Pressekonferenz gemeinsam mit ihren Sponsoren in Graz geladen.