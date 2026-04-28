Junge Kletterstars im Wettkampf: Tiroler Meisterschaft in Ehrwald

Am Samstag, dem 2. Mai, wird die Kletterhalle Ehrwald zum Schauplatz eines der wichtigsten Nachwuchsevents im Tiroler Klettersport. Bei der „Offenen Tiroler Kinder- und Jugendmeisterschaft“ zeigen über 120 junge Athletinnen und Athleten ihr Können.

Ehrwald – Bereits ab 9 Uhr wird in der Kletterhalle Ehrwald eine konzentrierte, aber euphorische Stimmung herrschen. Über 120 Klettertalente treten in den Altersklassen von der U7 bis zur U15 an, um im Vorstieg (Lead) ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Routensetzer haben ganze Arbeit geleistet: Den Startern werden nicht nur Kraft und Ausdauer abverlangt, sondern auch taktisches Geschick und höchste Konzentration.

Besonders spannend wird es in den Finalrunden der höheren Altersklassen. Dann fiebern die zahlreichen Zuschauer mit. Wenn die jungen Athleten Schlüsselstellen meistern und sich zum Top-Griff vorarbeiten, erfüllt Begeisterung die Halle.