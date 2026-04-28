Doppelbudget 2027/28
„Das wird nicht reichen“: Was die Budgetexperten beim Sparpaket vermissen
Einigung nach harten Verhandlungen: Am Montagabend präsentierte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) gemeinsam mit Finanzminister Markus Marterbauer, Vizekanzler Andreas Babler (beide SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) die Grundzüge des Doppelbudgets.
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Die Dreierkoalition präsentierte ihre Budgetpläne für 2027 und 2028. Sie plant eine Senkung der Lohnnebenkosten um zwei Milliarden Euro. Auf der anderen Seite werden Steuern erhöht oder verlängert. Auch die Pensionisten müssen einen Beitrag leisten.