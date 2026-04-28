Neue Heimat Tirol baut wieder in Osttirol: Spatenstich für 34 Wohnungen in Virgen

Ende April erfolgte der Startschuss für ein neues Wohnprojekt in der Gemeinde Virgen. Im Bereich des Klostergartens werden im Zuge des ersten Bauabschnitts 34 Mietkaufwohnungen samt Tiefgarage errichtet. Gespräche mit weiteren Gemeinden laufen.

Virgen – „Für Virgen ist dieses Projekt ein echter Meilenstein“, freut sich Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler. „Mit der Umsetzung schaffen wir nicht nur leistbaren Wohnraum für unsere Gemeindebürgerinnen und -Bürger, sondern setzen damit auch ein starkes Signal zur Absicherung der ländlichen Räume“. Johannes Tratter, Geschäftsführer der Neuen Heimat Tirol (NHT), betont: „Die NHT feiert damit ihr Comeback in Osttirol. Wir führen bereits mit vielen weiteren Gemeinden Gespräche über konkrete Projekte.“

Das Projekt in Virgen wird in Zusammenarbeit mit dem Landecker Architekten Harald Kröpfl als Sieger des vorangegangenen Wettbewerbs umgesetzt. In Summe sind vier freistehende Baukörper mit großzügigen Aufenthaltsflächen vorgesehen. In einem ersten Abschnitt werden zunächst zwei Gebäude inkl. einer später erweiterbaren Tiefgarage errichtet. Die Umsetzung erfolgt im NHT-Passivhausstandard mit begrünten Dächern und einer vorgegrauten Holzfassade.

Interessierte können sich an die Gemeinde wenden