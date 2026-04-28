Tomaten, Paprika & Raritäten: Pflanzenmarkt in Tristach lädt Gartenfreunde ein

Am Dienstag, den 12. Mai 2026, wird der Luggisser Garten in Tristach zu einem Treffpunkt für alle Pflanzenliebhaber. Die Bäuerinnenorganisation Tristach und die Paradeiserei Grafenstein organisieren gemeinsam einen Pflanzenmarkt.

Tristach – Der Markt im Luggisser Garten, Dorfstraße 30, öffnet seine Tore von 15 bis 18 Uhr. Im Fokus stehen der Verkauf und die Präsentation vielfältiger Gemüsepflanzen, von Tomaten, Paprika, Zucchini und Gurken bis zum Kürbis und Chili. Neben den bekannten Sorten warten auch einige Raritäten auf neue Besitzer.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abholung vorbestellter Pflanzen. Die Veranstalter laden zudem herzlich zum Fachsimpeln ein, wo Experten Tipps rund um den Anbau geben. Gartenfreunde können hier ihr Wissen erweitern und sich inspirieren lassen.