Turmmuseum Oetz auf den Spuren eines Barock-Meisters

Der Turmmuseumsverein Oetz lädt im Herbst 2026 zu einer viertägigen Kulturreise ein. Von Donnerstag, 1. bis Sonntag, 4. Oktober, führt die Tour nach Prag und Kuks in Tschechien. Die Teilnehmer erkunden dort die Wirkungsorte des Barock-Bildhauers Matthias Bernhard Braun, einem gebürtigen Sautner.

Oetz - Anlass dieser besonderen Reise ist die aktuelle Barockausstellung im Turmmuseum Oetz. Diese Schau beleuchtet die Dichte von Künstlern aus dem Ötztal und dem Tiroler Oberland. Sie präsentiert Werke aus der museumseigenen Sammlung und Leihgaben des Tiroler Landesmuseums.

Ein Schwerpunkt der Ausstellung ist Matthias Bernhard Braun. Dieser erfolgreiche Bildhauer wurde 1684 in Sautens geboren und wirkte bis 1738 in Prag. Der Verein bietet nun nach Jahren wieder die Möglichkeit, seine Schaffensorte direkt zu besuchen.

Ein erfahrenes Reisebüro organisiert die gesamte Fahrt. Dies gewährleistet eine sichere Abwicklung von Reise, Unterkunft und Verpflegung. Die Gruppe übernachtet im Drei-Sterne-Hotel EXE City Park Hotel in Prag. Das Hotel liegt nur 300 Meter vom Wenzelsplatz entfernt.

Matthias Bernhard Braun stammte aus dem Ötztal und schuf bekannte Werke. © Christian Nösig

Die Tour startet am ersten Tag von Oetz und führt über Regensburg nach Prag. Dort ist bereits ein Mittagessen vorgesehen. Der zweite Tag ist den ausführlichen Erkundungen der Goldenen Stadt gewidmet. Eine erfahrene Stadtführerin begleitet die Gruppe. Der Nachmittag und Abend stehen zur freien Verfügung.

Am dritten Tag steht ein Ausflug nach Kuks auf dem Programm. Hier erwarten die Teilnehmer große Wirkungsbereiche von Matthias Bernhard Braun. Auch seine originalen Werke können besichtigt werden. Die Rückreise nach Oetz erfolgt am vierten Tag über Freistadt.

Diese Herbstreise bietet eine einzigartige Gelegenheit in die Welt des Barocks einzutauchen. Kulturinteressierte erleben die Werke eines bedeutenden Tiroler Künstlers an seinen Wirkungsstätten. Eine rechtzeitige Anmeldung ist bis zum 8. Juni erforderlich. Das Reisebüro muss die Hotelzimmer bis Mitte Juni buchen.