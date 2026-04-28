In Klinik gebracht

Mit Haaren in Nebenantrieb verfangen: 28-Jährige bei Arbeitsunfall in Zirl verletzt

Zirl – Dienstagfrüh wollte ein 64-Jähriger eine landwirtschaftliche Maschine an seinen Traktor anhängen. Eine 28-Jährige war ihm dabei behilflich. Als die Arbeitsmaschine angekuppelt wurde, geriet die Frau mit ihren Haaren in die sogenannte Zapfwelle.

Laut Polizei erlitt die 28-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Der herbeigerufene Notarzt führte die Erstversorgung durch. Anschließend wurde sie von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)

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