In Klinik gebracht
Mit Haaren in Nebenantrieb verfangen: 28-Jährige bei Arbeitsunfall in Zirl verletzt
Zirl – Dienstagfrüh wollte ein 64-Jähriger eine landwirtschaftliche Maschine an seinen Traktor anhängen. Eine 28-Jährige war ihm dabei behilflich. Als die Arbeitsmaschine angekuppelt wurde, geriet die Frau mit ihren Haaren in die sogenannte Zapfwelle.
Laut Polizei erlitt die 28-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Der herbeigerufene Notarzt führte die Erstversorgung durch. Anschließend wurde sie von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)