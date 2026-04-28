Stadt klar dafür

Tempo 80 im Westen Innsbrucks? Was die Asfinag von den Plänen hält

An baulichen Maßnahmen zum Lärmschutz führt im Westen Innsbrucks kein Weg vorbei – daran würde auch Tempo 80 nichts ändern. Aus Sicht der Stadtführung wäre die Maßnahme aber zumindest eine temporäre Linderung.
© Thomas Böhm
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Per Resolutionsantrag hat sich der Innsbrucker Gemeinderat im Februar bei Land, Bund und Asfinag für Tempo 80 auf der A12 im Westen Innsbrucks starkgemacht, als „Sofortmaßnahme“ für lärmgeplagte AnrainerInnen. Die Asfinag hat das Anliegen inzwischen bewertet.

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