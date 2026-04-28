Einbruch in Kellerabteil in Innsbruck: Täter blockierten Tür mit Schraube

Innsbruck – Ein Einbruch in ein Kellerabteil einer Wohnanlage in Innsbruck beschäftigt derzeit die Polizei. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag- und Samstagmittag gewaltsam Zutritt, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen.

Aus dem Abteil stahlen sie ein Mountainbike, einen Fernseher und einen Staubsauger. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.