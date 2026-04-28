Mehr als tausend Euro Schaden

Einbruch in Kellerabteil in Innsbruck: Täter blockierten Tür mit Schraube

Innsbruck – Ein Einbruch in ein Kellerabteil einer Wohnanlage in Innsbruck beschäftigt derzeit die Polizei. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag- und Samstagmittag gewaltsam Zutritt, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen.

Aus dem Abteil stahlen sie ein Mountainbike, einen Fernseher und einen Staubsauger. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Eine besondere Entdeckung machten die Beamten an der Kellertür: Die Täter hatten diese nach dem Einbruch mit einer Schraube versperrt, sodass sie sich nicht mehr regulär öffnen ließ. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143