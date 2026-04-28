Irre Fußball-Show! Paris gewinnt Neun-Tore-Spektakel gegen die Bayern

Paris – Attraktiver kann Fußball nicht sein. Paris Saint-Germain und der FC Bayern lieferten am Dienstag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League ein Spektakel an Tempo und Toren mit dem besseren Ende für den Titelverteidiger. PSG setzte sich beim Fußballfest im Prinzenpark mit 5:4 (3:2) durch, für das Rückspiel am 6. Mai in München ist aber alles offen, weil sich die Bayern nach 2:5-Rückstand noch zurückkämpften. Im zweiten Halbfinale empfängt Arsenal am Mittwoch Atletico Madrid.

Keinen Platz in der Startelf gab es für den in dieser Saison so starken ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer. Trainer Vincent Kompany, der wegen einer Gelbsperre nur auf der Tribüne saß und von Co-Trainer Aaron Danks vertreten wurde, entschied sich links in der Viererabwehr für Alphonso Davies. In der Pause wurde revidiert und Laimer für Davies eingetauscht. PSG-Coach Luis Enrique setzte gleich auf dasselbe Team, das vor zwei Wochen in Liverpool 2:0 gewonnen hatte.

Das Duell der beiden trefferfreudigsten Mannschaften in dieser CL-Saison hielt, was es versprach. Nach einem kurzen Abtasten legten zuerst die Bayern los. Luis Diaz wurde von Pacho im Strafraum gelegt. Kane trat vom Elfmeterpunkt an und verwandelte sicher (17.). Der Engländer hält nun bei 54 Saisontreffern, 13 davon in der Champions League.

Michael Olise hatte die große Chance auf das 2:0 (20.), danach zündete die Pariser Offensive. Ousmane Dembele verzog alleine vor Torhüter Manuel Neuer weit (23.), Khvicha Kvaratskhelia zielte genauer. Der Georgier tanzte Josip Stanisic aus und traf perfekt ins lange Eck (24.). In vollem Tempo ging es danach auf und ab mit Chancen auf beiden Seiten. Olise wurde im Verbund geblockt (32.), im Gegenstoß rettete Dayot Upamecano gegen Dembele. Die daraus resultierende Ecke köpfelte Joao Neves zum 2:1 für PSG ein (33.).

Die Bayern schafften durch Olise den Gleichstand (41.), die Heimischen gingen aber doch noch mit einer Führung in die Pause. Davies bekam einen Dembele-Schuss im Strafraum an die Hand, nach VAR-Check entschied Schiedsrichter Sandro Schärer auf Elfmeter. Neuer erriet die Ecke, kam aber nicht an den scharfen Schuss von Weltfußballer Dembele (45.+5).

Doppelschlag dort und da

Der offene Schlagabtausch ging auch nach Seitenwechsel weiter. Laimers Abschluss ging knapp daneben (54.), ehe der Titelverteidiger mit einem Doppelschlag davonzog. Kvaratskhelia (56.) und Dembele (58.) schnürten jeweils einen Doppelpack zur 5:2-Führung. Die Vorentscheidung war das nicht, denn auch die Bayern können den Doppelschlag.