Dreharbeiten gestartet
Nach Abschied von Frau Stockl: Diese zwei Stars der „Rosenheim-Cops“ hören auf
Drehstart für die 26. Staffel der „Rosenheim-Cops“: Pia Arnbruck (Katharina Plank), Anton Stadler (Dieter Fischer), Christin Lange (Sarah Thonig), Gert Achtziger (Alexander Duda), Julia Beck (Michaela Weingartner), Michi Mohr (Max Müller, v.l.).
© ZDF/Linda Gschwentner
Das Verbrechen schläft nie, schon gar nicht in Rosenheim: Die Dreharbeiten für die 26. Staffel haben gerade in Rosenheim und rund um München begonnen. Zwei bekannte Gesichter verabschieden sich im Herbst.