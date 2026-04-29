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Kommentar
Auch Chefs und Kollegen sind gefragt
Kommentarvon Verena Langegger
Frauen sind mittlerweile auch in typischen Männerberufen angekommen. Doch sie wollen nicht bleiben. Das liegt auch an den Männern und ihren Machtstrukturen.
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