Kinderwunsch trotz Krebs

Babyglück nach Chemotherapie: Tiroler Forscher legen Fokus auf junge Menschen mit Krebs

In dem Projekt PredictAYA beschäftigen sich ForscherInnen um Bettina Böttcher (r.) in den kommenden Jahren verstärkt mit fruchtbarkeitsschützenden Maßnahmen für junge Krebspatientinnen - wie dem Einfrieren von Eizellen oder Spermien.
© David Bullock
Nicole Strozzi

Von Nicole Strozzi

Die Diagnose Krebs bedeutet nicht, dass Paare ihren langgehegten Kinderwunsch abhaken müssen. Es gibt Methoden, mit der man auch trotz Tumortherapie die Fruchtbarkeit erhalten kann. Ein neues Projekt der Klinik Innsbruck befasst sich mit der reproduktiven Gesundheit von jungen Krebsüberlebenden.

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