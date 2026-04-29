Kinderwunsch trotz Krebs
Babyglück nach Chemotherapie: Tiroler Forscher legen Fokus auf junge Menschen mit Krebs
In dem Projekt PredictAYA beschäftigen sich ForscherInnen um Bettina Böttcher (r.) in den kommenden Jahren verstärkt mit fruchtbarkeitsschützenden Maßnahmen für junge Krebspatientinnen - wie dem Einfrieren von Eizellen oder Spermien.
© David Bullock
Die Diagnose Krebs bedeutet nicht, dass Paare ihren langgehegten Kinderwunsch abhaken müssen. Es gibt Methoden, mit der man auch trotz Tumortherapie die Fruchtbarkeit erhalten kann. Ein neues Projekt der Klinik Innsbruck befasst sich mit der reproduktiven Gesundheit von jungen Krebsüberlebenden.