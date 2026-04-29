Beschlüsse zum Bad
Spannung vor Gemeinderat in Wörgl: Räumung von Wohnhaus nicht auf der Tagesordnung
Die Sitzung des Gemeinderats am 25. März: Damals war der Bescheid zur Wohnungsräumung bereits verschickt, informiert wurden weder die Mitglieder des Gemeinderats noch des Stadtrats.
© Theresa Aigner
Am Mittwochabend tagt der Gemeinderat in Wörgl. Nicht auf der Tagesordnung findet sich das dominierende Thema der vergangenen Woche: Die Räumung von 35 Wohnungen wegen illegaler Umbauten. Dass keinerlei Begleitmaßnahmen für die mehr als 60 Betroffenen vorgesehen sind, sorgt für massive Kritik.