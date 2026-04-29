Skisprung-Routinier mit Heiratsantrag im Sonnenuntergang: „Sie hat Ja gesagt“

Im kommenden Winter startet Eetu Nousiainen in seine bereits zehnte Weltcupsaison. Und die Vorbereitung darauf begeht der Skispringer mit einer zusätzlichen Motivation. Denn der 29-jährige Finne gab via Instagram die Verlobung mit seiner Freundin Iina Paananen bekannt.

„Sie hat Ja gesagt“, schrieb Nousiainen zu einem romantischen Foto, auf dem er im Sonnenuntergang von Thailand um die Hand seiner Zukünftigen anhält. Zu den ersten Gratulanten zählten u. a. der Tiroler ÖSV-Adler Clemens Aigner und die finnische Langlauf-Olympiamedaillen-Gewinnerin Kerttu Niskanen. (TT.com)