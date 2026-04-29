Einstieg bei vier Windparks
Trotz Flaute in Tirol: Tiwag setzt auf Windkraft aus dem Osten
Frischer Wind für die Energiewende: Tiwag-Vorstandsdirektor Michael Kraxner hat ein Engagement mit vier Windparks in Niederösterreich besiegelt. Damit fließe künftig auch Windstrom in die Tiroler Steckdosen.
© Tiwag/Berger
Mit der Bewirtschaftung von insgesamt vier Windparks in Niederösterreich erweitert der Tiroler Landesenergieversorger sein Produktportfolio – und schließt eine künftige Beteiligung an Windprojekten in Tirol nicht aus.