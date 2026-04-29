Kritik an Freiwilligkeit

Debatte um neue Behandlungsplätze für suchtkranke Kinder unter 14 Jahren

Der hochriskante Drogenkonsum hat bei Jugendlichen in Tirol in den letzten Jahren massiv zugenommen. Drei neue Behandlungsplätze sollen nun etwas Abhilfe schaffen. Doch an der Umsetzung gibt es Kritik.
© istock
Anna Schafferer

Von Anna Schafferer

Das Land Tirol hat, wie berichtet, 800.000 Euro freigegeben, um drei neue Behandlungsplätze für suchtkranke Kinder unter 14 Jahren zu schaffen. Die FPÖ begrüßt die Maßnahme, kritisiert aber die Freiwilligkeit, auf der das Projekt basiert.