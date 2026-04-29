Auf zwei Linien

Zurück in die Zukunft: Warum in Innsbruck bald wieder der O-Bus unterwegs ist

Die Öffis von morgen: So sollen Innsbrucks neuen E-Busse im Betrieb aussehen, wenn sie ab Dezember 2029 mit ausgeklappten Kontaktbügeln ihre Akkus laden.
© IVB
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Zweimal hat sie die Stadt Innsbruck bereits ausgemustert, in einigen Jahren sind sie zum dritten Mal auf den Straßen unterwegs: Busse mit Oberleitungen. Die O-Busse des 21. Jahrhunderts sind allerdings nicht mehr durchgehend an ihre Leitung gebunden. Nur manche Straßen werden für zwei Linien neu verkabelt.

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