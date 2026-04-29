Brenner-Demo löst Proteste aus
In Südtirol und Bayern gehen die Wogen hoch: „So geht man mit Nachbarn nicht um“
Bayern und Südtirol nehmen Tirol in die Zange. Es gibt heftige Kritik an der Totalsperre am Brenner wegen der Protestversammlung am 30. Mai.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher hat bereits eine Protestnote an Landeshauptmann Anton Mattle geschickt, Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter warnt wegen der Totalsperre des Brenners am 30. Mai vor einer neuerlichen Behinderung des freien (Waren-)Verkehrs.