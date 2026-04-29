1936–2026

Trauer um „You Sexy Thing“-Star Tony Wilson

Er schrieb mit „You Sexy Thing“ einen der größten Soul-Hits der 70er-Jahre: Nun ist Tony Wilson, Mitgründer und Bassist von Hot Chocolate, im Alter von 89 Jahren gestorben.

