Ermittlungen laufen
Nächtlicher Einbruch in Innsbrucker Modegeschäft: Teure Kleidung gestohlen
Innsbruck – Ein böses Erwachen gab es Mittwochfrüh für den Besitzer eines Modegeschäfts in der Innsbrucker Innenstadt. Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht in die Räumlichkeiten ein und entwendeten eine „größere Menge“ an hochpreisiger Kleidung, berichtet die Polizei.
Der Einbruch soll sich im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochfrüh, 8.30 Uhr, ereignet haben. Wie hoch der Schaden ist, war noch unklar. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Innsbruck hat die Ermittlungen aufgenommen. (TT.com)