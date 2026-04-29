Nächtlicher Einbruch in Innsbrucker Modegeschäft: Teure Kleidung gestohlen

Innsbruck – Ein böses Erwachen gab es Mittwochfrüh für den Besitzer eines Modegeschäfts in der Innsbrucker Innenstadt. Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht in die Räumlichkeiten ein und entwendeten eine „größere Menge“ an hochpreisiger Kleidung, berichtet die Polizei.