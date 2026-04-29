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Ab 30. April wieder zu sehen
Das Erfolgsstück „Café Schindler“ kehrt ins Tiroler Landestheater zurück
2024 fand die Uraufführung von „Café Schindler“ statt. Jetzt feiert das Stück ein Comeback im Großen Haus des Landestheaters.
© Birgit Gufler
Mittwoch, 29.04.2026, 15:44
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