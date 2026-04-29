Mit E-Motorrad gegen Schwerlastregal geprallt: 47-Jähriger kam in Hall ums Leben

Ein 47-Jähriger ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Hall ums Leben gekommen, berichtet die Polizei am Mittwoch. Der Mann fuhr gegen 18 Uhr mit einem E-Motorrad auf einem Betriebsgelände in Hall. Dabei trug er keinen Helm. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der Mann gegen ein Schwerlastregal.