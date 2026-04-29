Megaprojekt entschieden
65 Architekten wollten historischen Auftrag in Reutte: Vorarlberger bekamen Zuschlag
Präsentieren das Gewinnermodell des Architektenwettbewerbs zur Volksschule Reutte (v.l.): Sieger Architekt Nikolaus Schallert (Feldkirch), Bürgermeister Günter Salchner (Reutte), Sieger Architekt Bernhard Wüst (Feldkirch), Vize-BM Markus Obergschwantner (Breitenwang), Volksschuldirektorin Katrin Santer-Astl und Juryleiter Architekt Frank Stasi.
© Helmut Mittermayr
Das größte Projekt in der jüngeren Reuttener Geschichte mit 23 Millionen Euro – der Totalumbau der zentralen Volksschule – ist gestartet. 285 Volksschulkinder werden in der Bauzeit auf andere Schulen verteilt.