Gruppe von E-Scooter-Fahrern raste in Innsbruck vor Polizeikontrolle davon

Innsbruck – Drei E-Scooter-Fahrer sind am Mittwoch in Innsbruck vor der Polizei geflüchtet. Eine Polizeistreife wollte die Lenker gegen 17 Uhr einer Kontrolle unterziehen, diese ergriffen sofort die Flucht.

Wärhend der Flucht begingen sie laut Polizei mehrere Verwaltungsübertretungen, leisteten sich riskante Fahrmanöver und erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h. Eine der flüchtenden Personen konnte schließlich angehalten werden, die anderen wurden im Nachhinein ausgeforscht.